Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие защитит целостность России

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6 декабря 2022, 22:12 Источник: РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что наличие у России ядерного оружия защитит целостность страны. Политик во вторник выступил на встрече с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» и ответил на вопросы участников мероприятия.

Медведев отметил, что Россия - богатейшая страна, и все вокруг мечтают что-нибудь отнять и поделить ее, и это очевидно.

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, некоторые государства чувствуют давление и поэтому пытаются создать ядерное оружие. Как заявил Дмитрий Медведев, в некоторой степени это удерживает глав недружественных к России стран от принятия «антироссийских решений».