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Аргументы Недели → Политика 13+

МИД Австрии: мирные переговоры по Украине в настоящее время невозможны

, 21:02

МИД Австрии: мирные переговоры по Украине в настоящее время невозможны
Александер Шалленберг, Tomas Tkacik/ globallookpress.com

Разговор о мирных переговорах по Украине в настоящее время не ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по европейским и иностранным делам республики Александера Шалленберга.

«… мирные переговоры в настоящее время невозможны», - рассказал он.

По его мнению, Евросоюзу важно поддерживать отношения с Россией. Нельзя изолировать Москву от международных встреч. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем беспрепятственно решать вопросы общей безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина переживает дефицит электроэнергии.

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