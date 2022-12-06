МИД Австрии: мирные переговоры по Украине в настоящее время невозможны

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 21:02

Александер Шалленберг, Tomas Tkacik/ globallookpress.com

Разговор о мирных переговорах по Украине в настоящее время не ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по европейским и иностранным делам республики Александера Шалленберга.



«… мирные переговоры в настоящее время невозможны», - рассказал он.



По его мнению, Евросоюзу важно поддерживать отношения с Россией. Нельзя изолировать Москву от международных встреч. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем беспрепятственно решать вопросы общей безопасности.



Ранее сообщалось, что Украина переживает дефицит электроэнергии.