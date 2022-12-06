Бывший депутат Верховной Рады Олейник заявил, что Зеленскому больше подойдет звание «Негодяй года», чем «Человек года»

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6 декабря 2022, 19:52 Источник: Общественная служба новостей

IMAGO/Ukrainian President s Offi / http://www.globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше подойдет определение «Негодяй года», нежели «Человек года». Об этом во время беседы с Общественной службой новостей сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Комментируя решение газеты Financial Times объявить украинского лидера «Человеком года», экс-парламентарий отметил, что Запад держит Зеленского «на крючке», оттого его и «кормят имиджевыми подачками».

По мнению Олейника, президенту Украины больше подходит звание «Негодяй года», потому как в мире больше нет такого человека, который мог бы «пожертвовать собственным народом» преследуя интересы стран Запада.