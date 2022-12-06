Бывший депутат Верховной Рады Олейник заявил, что Зеленскому больше подойдет звание «Негодяй года», чем «Человек года»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше подойдет определение «Негодяй года», нежели «Человек года». Об этом во время беседы с Общественной службой новостей сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Комментируя решение газеты Financial Times объявить украинского лидера «Человеком года», экс-парламентарий отметил, что Запад держит Зеленского «на крючке», оттого его и «кормят имиджевыми подачками».
По мнению Олейника, президенту Украины больше подходит звание «Негодяй года», потому как в мире больше нет такого человека, который мог бы «пожертвовать собственным народом» преследуя интересы стран Запада.