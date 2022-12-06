Эксперт Листовский заявил, что от энергокризиса в большей степени пострадают страны Европы, не успевшие закупить объемы топлива

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6 декабря 2022, 19:31 Источник: Общественная служба новостей

Philipp von Ditfurth / https://www.globallookpress.com

От энергетического кризиса в большей степени пострадают те европейские страны, которые не успели в нужное время закупить необходимые запасы топлива, а также те, у которых небольшой запас финансовой прочности. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей сообщил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Согласно словам эксперта, наибольшему риску потерь по причине кризиса подвержены государства Восточной Европы.

Листовский также отметил, что, поскольку подземные хранилища практически полностью заполнены, то большинству стран Европейского союза запасов газа должно «хватить до января-февраля». По его мнению, предпосылок для лютых морозов в Европе не наблюдается.