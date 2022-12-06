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Аргументы Недели → Политика 13+

Постпред РФ при ООН Небензя: Москва готова к дипломатическому урегулированию на Украине

, 19:34

Постпред РФ при ООН Небензя: Москва готова к дипломатическому урегулированию на Украине
Belarusian Foreign Ministry/globallookpress.com

Российские власти согласны на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Постпреда РФ при ООН Василия Небезню.

Согласно его словам, «Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине» в целях ликвидации причин, которые «вынудили начать спецоперацию».

Он также подчеркнул, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам, которые противник использует в военных целях. 

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ по аэродромам не влияют на достижение целей СВО.

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