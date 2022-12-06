Постпред РФ при ООН Небензя: Москва готова к дипломатическому урегулированию на Украине

Российские власти согласны на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Постпреда РФ при ООН Василия Небезню.
Согласно его словам, «Россия готова к дипломатическому урегулированию на Украине» в целях ликвидации причин, которые «вынудили начать спецоперацию».
Он также подчеркнул, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам, которые противник использует в военных целях.
Ранее сообщалось, что атаки ВСУ по аэродромам не влияют на достижение целей СВО.