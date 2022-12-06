Гарантии безопасности России: Макрон отметает «разногласия там, где их нет»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 15:31 Наталья Копосова

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон, Rod Lamkey / globallookpress.com

Во время визита на Балканы Президент Франции вернулся к теме, затронутой им в большом интервью телеканалу TF1 в прошлую субботу и касающейся будущих гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены России, - сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 6 декабря, отверг любые разногласия «там, где их нет» в отношении своих высказываний о будущих гарантиях безопасности, которые должны быть предоставлены России, и которые были плохо восприняты в Киеве и в некоторых странах Восточной Европы.



«Я думаю, что нам не следует придавать большое значение и пытаться увидеть разногласия там, где их нет», — сказал он по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране.