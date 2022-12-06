Телеведущий Осташко о ситуации с ТК «Дождь»*: «Европа попирает свободу слова»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 15:04 Антон Николаев,

Фото: wikipedia.org

Руслан Осташко считает, что лишение «Дождя»* лицензии в Латвии является симптоматичной ситуацией. Телеведущий также отметил, что если телеканал переедет в Грузию, то там «Дождь»* не ждет ничего хорошего. Такое мнение Осташко высказал изданию «Аргументы недели».

«Попирают свободу слова в Европе. Так я должен по идее отвечать, если взять логику того, как себя телеканал «Дождь»* позиционировал на основании своего выезда из России. Сейчас на эту тему они как-то воды в рот набрали и заткнулись. Оказалось, что в нашей стране это чуть посвободнее работает, чем в Европе. Все это лишний раз доказывает, что там их никто не ждет. Любой русский должен быть уничтожен. Об этом в Европе открыто заявляется. На телеканалы во Франции приходят люди - выходцы из СССР, из Киева - говорят, что все русские - тараканы и они должны быть уничтожены.

Телеканал «Дождь»* поедет в Грузию, там повторится рано или поздно такая же история. Вопрос не в демократии, вопрос в откровенном и открытом геноциде русского народа со стороны западного мирового сообщества. Пока оно не поменяет свое отношение к геноциду того или иного народа, до тех пор такие инциденты будут происходить».

Ранее стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*.

* - ТК «Дождь» признан в РФ СМИ - иноагентом.