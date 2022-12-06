Зеленский вновь пообещал «вернуть» Украине Донецк, Луганск и Крым

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6 декабря 2022, 14:23 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, в связи с днем украинских войск вновь повторил заявления действующего киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма.

Владимир Зеленский заявил, что обязуется когда-нибудь отметить день ВСУ на Майдане в Киеве. По словам политика, путь к площади Независимости лежит через "освобожденные" Донецк, Луганск и Крым.

Ранее президент Украины не раз озвучивал подобные заявления, хотя с начала проведения специальной военной операции украинская сторона лишилась значительной части Херсонской и Запорожской областей. Более того, киевский режим утратил контроль над частями ДНР и ЛНР.