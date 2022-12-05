Экономический эксперт Пикин: «От санкций не выиграет никто»

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5 декабря 2022, 21:47 Источник: Народные Новости

Philipp von Ditfurth / https://www.globallookpress.com

С 5 декабря в Евросоюзе вступил в силу «потолок цен» на российскую нефть. Цена была согласована на уровне 60 долларов за баррель топлива. Также стало известно, что в ЕС при участии Соединенных Штатов Америки начали разрабатывать 9-й пакет санкций в отношении России. Во время беседы с «Народными Новостями» глава Фонда Энергетического развития и экономический эксперт Сергей Пикин заявил, что подобные решения Евросоюза навредят больше самому объединению, чем РФ.

Согласно его словам, на данный момент детали 9-го пакета ограничений неизвестны, но вот от введенных ранее санкций потери Европейского союза в этом году составили «под триллион евро». Европа теряет промышленное производство и вынужденно ограничивает потребление энергоресурсов, тоннами печатая деньги на выделении дотаций.

Более того, по мнению эксперта, из-за «потолка цен» на российское сырье «на десятилетия» было подорвано доверие к Западной политике глобализации, а многие внутренние процессы в ЕС «саморазрушены».