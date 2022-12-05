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В Минобороны сообщили, что российские войска поразили семнадцать объектов на Украине

, 20:14 Источник: Telegram

В Минобороны сообщили, что российские войска поразили семнадцать объектов на Украине
российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

В Минобороны РФ сообщили, что Россия в понедельник нанесла высокоточным оружием массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам украинского оборонного комплекса.

В ведомстве уточнили, что несмотря на попытки ВСУ сорвать боевую работу российской Дальней авиации посредством теракта, сегодня около 15.00 по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, энергетики, узлов связи, а также по воинским частям Украины был нанесен массированный удар.

Поражены были все назначенные семнадцать объектов.

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