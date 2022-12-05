В России запретили проведение митингов и пикетов возле зданий госорганов

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5 декабря 2022, 20:00 Источник: ТАСС

Расширен список мест, где запрещено проводить митинги, шествия и демонстрации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором указано, что в список объектов, около которых акции запрещены, добавлены аэропорты, вокзалы, морские и речные порты, здания соцзащиты, образовательные и медицинские организации, детские и спортивные площадки, церкви и храмы, религиозные сооружения и земельные участки, где они находятся.

Проводить митинги также нельзя в зданиях органов власти и в местах, непосредственно прилегающих к ним. Также запрет распространяется на территории возле объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих работу электрических, тепловых и водопроводных сетей.

Запрет не будет распространен на публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, если это обусловлено историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта РФ.