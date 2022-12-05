Экономист Ракша: «Ответа России на эмбарго, возможно, не будет»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 17:04 Антон Николаев,

Денис Ракша считает, что ответ России на эмбарго нефти, которое вступило сегодня, будет лежать в плоскости политической риторики. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Не исключено, что никакого ответа со стороны России не будет. Сейчас такое время, что делается много страшных заявлений, которые не всегда превращаются в реальные действия. Эти заявления нужно делать по правилам игры. Инструментов у России полно, но любой ответ, также, как и любые санкции, это удар обоюдоострый. Россия может прекратить продавать нефть тем европейским странам, которые ввели потолок цен. Ну и какой в этом смысл? Им будет также плохо, как и нам. А вот сделать что-то такое, чтобы нам не нанесло ущерба, а Европе нанесло… Я думаю, что это будут какие-то политические заявления. Никто не отменял индивидуальные санкции, мы можем запретить въезд каким-нибудь сенаторам или еврокомиссарам».



Напомним, что с 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти, политический блок официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс.