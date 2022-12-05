Спикер парламента Армении Симонян заявил, что страна никогда не обсуждала выход из ОДКБ

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 14:21 Источник: РИА "Новости"

флаги стран-членов ОДКБ, MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна никогда не говорила о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, однако в Ереване обеспокоены отношением организации к республике.

Ален Симонян подчеркнул, что азербайджанская сторона ежедневно "нарушает режим прекращения огня", вследствие чего гибнут люди. Спикер армянского парламента уточнил, что "некоторая пассивность" ОДКБ и официальные заявления ряда союзников Армении стали причиной того, что общественные настроения в стране относительно данной организации в значительной мере изменились.

Симонян отметил, что Ереван никогда не делал заявлений о выходе из ОДКБ.