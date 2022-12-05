Военный эксперт Кнутов: «Нужно ограничить нахождение посторонних лиц около стратегических объектов»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 14:00 Антон Николаев,

Военный / news.ru via globallookpress.com / http://globallookpress.com

Юрий Кнутов считает, что нужно усилить охрану территорий в России, где находятся важные стратегические объекты. Такое мнение аналитик высказал изданию «Аргументы недели».

«Нужно усилить охрану территорий, где находятся стратегические объекты. Там должны находиться только те граждане, которые проживают на данной территории, либо должно быть соответствующее приглашение, на основании которого человек может приехать в данный район. Примерно такая система существовала в СССР, когда были закрытые города, территории, которые примыкали к различным стратегическим объектам, а милиция и внутренние войска это контролировали. Сейчас подобный контроль может осуществлять полиция и Росгвардия. На мой взгляд, подобную систему вводить необходимо, что позволит ограничить приезд в места, где находятся стратегические объекты».

Ранее ТГ-канал «BAZA» сообщил, что неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Саратовской области. Как утверждает «BAZA», атака произошла сегодня в 6 утра в городе Энгельс. В результате атаки оказались повреждены два самолета. Два человека пострадали - они доставлены в больницу.