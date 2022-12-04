Политолог Светов заявил, что переговоры Путина и Байдена могут состояться только при условии, если на них не будет Зеленского

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4 декабря 2022, 19:47 Источник: Вечерняя Москва

MFA Russia / https://www.globallookpress.com

Переговоры лидера Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена возможны, но могут состояться только в том случае, если на них не будет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» сообщил политолог Юрий Светов.

Согласно словам эксперта, только прямыми переговорами между лидерами России и США можно завершить конфликт на Украине, но без участия в этих переговорах самого Зеленского.

Как напомнил Светов, у Байдена была возможность договориться о встречи с Путиным на Бали, вот только «американцы встали в позу» и отказались от такой возможности с целью доказать «изоляцию России в мире».

Политолог отметил, что теперь же, после озвученной американским президентом готовности начать переговоры с российским лидером, необходимо уточнить их детали. При этом он считает, что конфликт на Украине должен быть завершен победой России, а не договоренностями с США.