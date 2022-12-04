Пушков: заявления Макрона о гарантиях безопасности для РФ являются просто словами, так как не согласованы с другими членами НАТО

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4 декабря 2022, 16:59

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Российской Федерации являются просто словами, поскольку не согласованы с другими странами, входящими в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения высказал Алексей Пушков, член Совета Федерации.

Некоторое время назад Макрон заметил, что архитектура европейской безопасности после окончания украинского конфликта должна включать в себя гарантии для РФ.

Пушков написал в своем Telegram-канале, что высказывания главы Франции необходимо воспринимать «как некие абстратные формулы».

«Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — указывается в публикации, которую разместил отечественный сенатор.

Как сообщалось ранее сегодня, парламентарий Екатерина Алтабаева выразила мнение о том, что Россия сможет договориться с Украиной только после победы Москвы в специальной операции и смены власти в Киеве.