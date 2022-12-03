Ради вступления в НАТО Швеция пошла на уступки Турции и выдала ей курдского экстремиста

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3 декабря 2022, 19:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Как стало известно, первый осуждённый за членство Рабочей Партии Курдистана (признана Анкарой террористическим движением) был благополучно экстрадирован шведскими властями в Турцию.

Это событие является первым конкретным шагом правительства Стокгольма на пути выполнения подписанного с Анкарой меморандума о членстве в НАТО. Данный документ предписывает выдавать турецким властям всех, кто причастен к экстремистской и террористической деятельности.

Телеканал NTV сообщает, что экстрадированного зовут Махмут Тат. В Турции он был приговорён к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения. В 2015 году курд обратился к шведским властям с прошением о предоставления убежища, но безуспешно, так как получил отказ. Некоторое время назад его задержали шведские силовики. Также представители телеканала отметили, что в минувшую пятницу Тата доставили в Стамбул. Оттуда его сразу же отправили в следственный изолятор для исполнения всех необходимых процедур, связанных с приговором.