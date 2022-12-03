Священнослужителей необходимо вытаскивать: религиовед Сапелкин призвал спасти клирика УПЦ МП Павленко из плена

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3 декабря 2022, 19:02

Российская сторона должна тщательно продумать план действий по освобождению клирика Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) и настоятеля Свято-Тихвинского собора в Лисичанске Андрея Павленко, находящегося в плену киевского режима с апреля.

Протоиерея арестовала Служба безопасности Украины (СБУ) по обвинению в передаче российской разведке сведений о дислокации и вооружении подразделений украинской армии. В настоящее время священнослужитель находится на подконтрольной Киеву территории, его обвиняют в госизмене.

По словам Николая Сапелкина, данный факт является еще одним свидетельством того, что украинская сторона делает ставку на религиозный вопрос, пытаясь сплотить общество вокруг так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Именно поэтому Киев сейчас преследует всех оппонентов, кто разрушает данную доктрину и служит истинной Святой Православной церкви.

«В этой ситуации нашей стране необходимо защищать всех мирных жителей, которые находятся, в том числе на территориях, занятыми подразделениями ВСУ. Вне зависимости от того, под каким политическим режимом эти люди сейчас находятся, для нас это все наши братья во Христе, русские люди и сограждане нашего большого государства. Священнослужителей необходимо также вытаскивать из лап СБУ», — отметил религиовед.

Эксперт напомнил, что со стороны российской армии действуют 29 священников-капелланов, которые находятся на передовых позициях на линии соприкосновения. Еще 30 священнослужителей в качестве добровольцев отправились в зону боевых действий для того, чтобы утешать и поддерживать наших армейцев.

«Мы даем пример того, как вся нация консолидируется в борьбе за отстаивание своих прав, которые освящаются Святой Православной церковью. Нужно понимать, что со стороны Украины будут предприниматься дальнейшие действия по давлению на священников, по провокациям и, возможно, даже физическому уничтожению либо заточению. Сейчас на Украине может появиться сонм новых мучеников, которые пострадали за Христа, не пошли за ложной национальной ПЦУ и остались со своим народом», — полагает Николай Сапелкин.

Историк указал на важность скорейшего освобождения клирика Андрея Павленко из плена СБУ, однако призвал действовать взвешенно. По мнению эксперта, каждый шаг российской стороны должен быть предусмотрительным, иначе украинская пропаганда начнет развивать мысль, что протоиерей якобы был российским секретным агентом. Это может усугубить ситуацию и усложнить участь других священнослужителей УПЦ МП.

«С одной стороны, мы должны понимать меры ответственности, а с другой — необходимо вытащить нашего соотечественника из этих уз», — заключил Николай Сапелкин.

В последние дни в Сети усилилась кампания общественных деятелей, направленная на вызволение Андрея Павленко из украинского плена. На данную проблему уже обратили внимание журналист Аббас Джума, историк Михаил Смолин и многие другие лидеры общественного мнения.