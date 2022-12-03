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Политолог Марков: вслед за смертью Макея в реанимацию попал председатель Верховного суда Белоруссии Сукало

, 18:30 Источник: Telegram

Политолог Марков: вслед за смертью Макея в реанимацию попал председатель Верховного суда Белоруссии Сукало
Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

По версии политолога, болезнь Сукало и недавняя внезапная смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея могут быть звеньями одной цепи и связаны с деятельностью польских спецслужб.

О госпитализации главы белорусского Верховного суда написали также издание «Наша Нiва» и некоторые украинские СМИ. По их информации, Сукало уже около месяца не появляется на работе.

Официальных данных на этот счет нет.

Ранее сообщалось о скоропостижной смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

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