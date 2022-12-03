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Песков: встреча Путина и Лукашенко в декабре возможна в рамках «общего мероприятия», которое сейчас согласовывается

, 17:07 Источник: РИА Новости

Песков: встреча Путина и Лукашенко в декабре возможна в рамках «общего мероприятия», которое сейчас согласовывается
Владимир Путин и Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Встреча президентов России и Белоруссии действительно может состояться в декабре, как об этом сообщала вчера пресс-служба Александра Лукашенко. Об этом заявил в субботу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств могут встретиться в рамках «общего мероприятия».

«Возможно мероприятие общее, оно сейчас согласовывается, когда оно будет согласовано, мы сообщим», - сказал Песков журналистам.

Накануне пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что встреча Путина и Лукашенко планируется в декабре — президенты намерены обсудить вопросы экономики и союзного государства.

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