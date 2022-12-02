Эксперт Васильев заявил, что если встреча Байдена с Путиным состоится, то США воспримут это как капитуляцию России

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2 декабря 2022, 22:40 Источник: Pravda.Ru

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Встречу американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Соединенных Штатах Америки воспримут как «некую» капитуляцию России. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Согласно его словам, Байден, предлагая начать переговоры, хотел выглядеть как человек, который «одержал победу над Путиным». Эксперт напомнил, что во время президентской кампании глава США заявил о намерении «разобраться» с российским президентом, а для Вашингтона данная установка является основной стратегической линией.

Васильев выразил мнение, что Соединенные Штаты на самом деле не хотят переговоров, а планируют за счет России устроить мировое шоу, в связи с чем предложение Байдена «опасно и вводит в заблуждение».