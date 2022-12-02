Военный эксперт Дандыкин: «Нет надежды на объективное расследование ООН расстрела солдат РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 16:39 Антон Николаев,

Василий Дандыкин предположил, что ООН не проведет объективного расследования с казнью военнопленных российских солдат в Макеевке. Об это он сказал изданию «Аргументы недели».

«Было расследование МАГАТЭ на Запорожской АЭС, где было сказано, что обстрелы были, но с какой стороны - они не сказали. Боюсь, что и ООН, как головная организация, ограничится общими фразами, что так делать нельзя. Вот трибуналы Франция создает, а то, что творится… Этот кошмар, когда на улицах Донецка, где наносятся удары по мирным жителями и детям каждый день, никто не хочет замечать. ООН находится полностью под контролем США. Надежды на то, что будет проведено расследование должным образом - нет. Будет в лучшем случае общественное порицание».

Ранее глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе заявил, что Организация Объединённых Наций изучает видеозапись, на которой засняли российских военнослужащих, расстрелянных в Макеевке.