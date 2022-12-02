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Аргументы Недели → Политика 13+

Историк Ишин: «Запад и Украина пытаются уничтожить остатки православной церкви»

, 14:03 ,

Историк Ишин: «Запад и Украина пытаются уничтожить остатки православной церкви»
церковь, https://unsplash.com/photos/XlzUu4VvSN0

Андрей Ишин считает, что коллективный Запад уничтожает православную церковь, так как боится русского мира. Об это он сказал изданию «Аргументы недели».

«То, что сегодня делают украинские власти в отношении православной церкви, является продолжением тех стратегем, которые разрабатывались за пределами Украины после распада СССР, когда некоторые политики на Западе объявляли православие главным врагом. Сейчас это вошло в новую фазу. Это свидетельствует о том, что коллективный Запад вместе с США увидели, что Россия возраждает свою мощь, культуру, цивилизационный проект. Возраждение этого проекта их пугает больше, чем наращивание нами военной мощи. В этом отношении Запад форсирует процессы, связанные с демонтажем остатков канонического православия после спорных майских решений, которые принимались в Киеве. Сегодня они хотят зачистить это звено в православии. На Западе отдают себе отчет в том, что на Украине находится большое количество сторонников канонической православной церкви». 

Как сообщает РИА «Новости» Верховная рада готовится рассмотреть закон о запрете Украинской православной церкви.

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