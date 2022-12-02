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Аргументы Недели → Политика 13+

Военкор Лисицын: «ВСУ стали применять химикаты против российской армии»

, 12:31 ,

Военкор Лисицын: «ВСУ стали применять химикаты против российской армии»
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Евгений Лисицын утверждает, что украинская армия стала применять химикаты против ВС РФ на линии соприкосновения. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«На Сватовском направлении, ввиду улучшения погодных условий, враг поверил в себя и решил организовать попытки наступления, но они ни к чему не привели. Около 150 человек со стороны ВСУ за вчерашний день погибли, также было уничтожено до 15 ед. военной техники. Отмечу, что ВСУ применяют хлорпикрин, который выжигает слизистую, чтобы выкурить наших солдат из окопов. Но все попытки прорваться к Кременной и Сватово бесполезны. Есть прилеты по этим населенным пунктам, которые идут по жизненно важной инфраструктуре». 

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили на Донецк восемь ракет из РСЗО «Град».

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Политика

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Политика