Военкор Лисицын: «ВСУ стали применять химикаты против российской армии»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2022, 12:31 Антон Николаев,

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Евгений Лисицын утверждает, что украинская армия стала применять химикаты против ВС РФ на линии соприкосновения. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«На Сватовском направлении, ввиду улучшения погодных условий, враг поверил в себя и решил организовать попытки наступления, но они ни к чему не привели. Около 150 человек со стороны ВСУ за вчерашний день погибли, также было уничтожено до 15 ед. военной техники. Отмечу, что ВСУ применяют хлорпикрин, который выжигает слизистую, чтобы выкурить наших солдат из окопов. Но все попытки прорваться к Кременной и Сватово бесполезны. Есть прилеты по этим населенным пунктам, которые идут по жизненно важной инфраструктуре».

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили на Донецк восемь ракет из РСЗО «Град».