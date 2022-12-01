Бизнесмен Пригожин собрал вопросы петербуржцев к «прямой линии» Беглова

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1 декабря 2022, 20:51

Бизнесмен Евгений Пригожин обратил внимание на непрофессионализм Смольного в вопросе подготовки к прямой линии губернатора Александра Беглова с жителями Санкт-Петербурга. Мероприятие должно состояться в пятницу, 2 декабря.

Пригожин отметил, что петербуржцев не предупредили о запланированной прямой линии, поэтому горожане даже при желании не смогли бы узнать ответы на интересующие их темы. Бизнесмен решил взять ответственность на себя и подготовил ряд вопросов, волнующих петербуржцев, чтобы задать их Беглову. Они были направлены в пресс-службу Смольного, приемную Губернатора, а также опубликованы на странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

«Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А.Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он "не увидит" эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», — приводит слова бизнесмена пресс-служба «Конкорд».

Указывая на недочеты петербургского градоначальника, предприниматель обратил внимание на то, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко действовал в рамках подобного мероприятия: анонс и правила прямой линии были опубликованы за две недели до события.