Депутат Госдумы Вассерман: «Россия должна создать свой трибунал по Украине»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 17:09 Антон Николаев,

globallookpress.com

Анатолий Вассерман считает, что в ответ на создание трибунала по требованию ЕС по преступлениям на Украине, нужно создать аналогичный трибунал в России, где будут судить Украину. Такое мнение Вассерман высказал изданию «Аргументы недели».

«России нужно создавать свой трибунал по преступлениям Украины и ее спонсоров. Более того, стоило бы воспользоваться опытом международного трибунала по преступлениям США во время Вьетнамкой войны».

Анатолий Вассерман также назвал причины, почему ЕС выступил с инициативой создания специального международного суда по Украине. По его мнению, Запад хочет внести раскол между РФ и дружественными ей государствами, а также объяснить европейцам введенные санкции против Москвы:

«Припугнуть тех, кто морально неустойчив, кто боится потерять контакты с Западом в надежде, что они будут давить на государство или препятствовать ему. Западу нужно также создать юридическую базу для конфискации наших арестованных активов и доказать своим гражданам, что введенные сейчас санкции имеют оправдание. Не секрет, что эти ограничения бьют по ним больнее, чем по нам. Западу также нужно убедить те страны, которые все еще с нами взаимодействуют, что они поступают неправильно, но я не думаю, что Китай и Венесуэла клюнут на это».

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива западных стран о создании специального международного суда по Украине не будет принята и будет осуждаться.