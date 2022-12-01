Спикер ЕК Спинант: Евросоюз не собирается извиняться за удаленное сообщение о 100 тысячах погибших украинских военных

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1 декабря 2022, 15:23

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Европейский союз не планирует приносить извинения за удаленное сообщение о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила Дана Спинант, официальный представитель Еврокомиссии.

«ЕС не собирается извиняться за удаленное сообщение о 100 тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК. По ее словам, необходимости в извинениях нет, контекст и причины ЕС объяснил в соцсетях, а цели у Брюсселя и Киева в этом конфликте общие», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен «прилетело по голове из вашингтонского обкома» за пост о ста тысячах погибших военных Украины с момента начала специальной операции Москвы.