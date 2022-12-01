Военный эксперт Безсонов о ситуации на артемовском направлении: «Наши войска стремятся к Клещеевке»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 13:21 Антон Николаев,

Даниил Безсонов сообщил, что на данный момент пока рано говорить об окружении Артемовска, так как нужно взять под контроль несколько близлежащих трасс. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Основные продвижения бойцами ЧВК «Вагнер» осуществляются на южном направлении от Артемовска. После того, как были взяты Зыряновка, Курдюмовка, Зеленополье, сейчас, как я понимаю, наши бойцы стремятся к поселку Клещеевка, который является южной окраиной Артемовска. Тогда трасса на Константиновку будет полностью под нашим огневым контролем. У противника, тем не менее, останутся трассы на Славянск и Северск. Речи об оперативном окружении Артемовска не идет, так как еще минимум две трассы из города противника под контролем. Главное, что у нас идут продвижения в этом районе, несмотря на то, что у нас по всему фронту оперативная пауза, так как идут артиллерийские бои».

Безсонов также рассказал о продвижении войск РФ на андреевском направлении. Он отметил героизм российских солдат, несмотря на то, что поселок Андреевка является очень маленьким населенным пунктом:

«Андреевку даже на карте сложно найти, это действительно маленький поселок. Думаю, что там никого из жителей не было из-за военных действий. Нужно понимать, что каждое продвижение стоит больших усилий для нас. Несмотря на то, что этот поселок мы не найдем на карте, сам факт продвижения наших войск - очень большие героические усилия наших бойцов».

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль Андреевку в ДНР.