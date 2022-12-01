Военный эксперт Подберезкин рассказал о ПВО NASAMS и его эффективности

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 12:49 Антон Николаев,

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что наше вооружение может хорошо противостоять ПВО NASAMS. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Судя по всему, это один из вариантов комплекса NASAMS, который разрабатывает Норвегия. Комплекс неплохой, он аналогичен нашему комплексу БУК-М3. У NASAMS есть система батарей, куда входит шесть мобильных пусковых установок. Я так полагаю, что деньги пойдут на закупку норвежского комплекса, одного из его последних модификаций, которая была испытана два года назад и принята на вооружение».

«Наше вооружение может хорошо противостоять комплексу NASAMS. Он предназначен для поражения аэробаллистических целей - БПЛА, самолетов, баллистических ракет малой дальности. Как и все комплексы, NASAMS не абсолютен. Очень многое зависит от того, в какую систему они сведены. Чтобы сделать эффективной систему ПВО, то комплексов должно быть много. Есть ПВО сухопутных сил, которые обеспечивают безопасность вооруженных сил, а есть ПВО для защиты объектов. Для какого-то объекта, предположим, города Ровно, система будет эффективна. Но это только для одного города, а их - десятки»

Напомним, что США заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах ВСУ.