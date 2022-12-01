Между Израилем и Палестиной наблюдаются острые противоречия

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1 декабря 2022, 12:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ввиду усложнившейся политической обстановки в Израиле и Палестине, местные политики призывают ООН к немедленному вмешательству с целью остановить кровопролитие. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал международное сообщество «остановить и обуздать израильскую машину убийств». Данные слова прозвучали на фоне планов республики вынести на голосование Генассамблеи ООН о рассмотрении международным судом в Гааге правового статуса «оккупации Израилем палестинской территории».

Всеобщее голосование обещает быть судьбоносным для стран региона. В Израиле понимают, что в перспективе может зайти речь о санкциях в отношении властей еврейского государства. В связи с этим израильский премьер Яир Лапид в начале недели написал письма более 50 главам государств с просьбой использовать своё влияние на руководство Палестины для предотвращения голосования. Он выразил надежду, что союзники поддержат Израиль и не допустят дальнейшего ухудшения ситуации. Господин Лапид отметил, что вопросы о спорных землях должны решаться только между израильтянами и палестинцами.

Аналитики опасаются, что положение усложнится ещё больше. Необходимо вспомнить, что переговорный процесс между двумя народами заморожен с 2014 года, и шансов на его возобновление нет никаких. Плюс ко всему, в Израиле вот-вот должно прийти к власти новое руководство, склоняющееся в «правую сторону». Палестинцы опасаются, что израильтяне только активизируют свою поселенческую политику и продолжат строительные работы на оккупированных территориях. Впрочем, радикализация происходит и внутри самой Палестины.