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Аргументы Недели → Политика 13+

Лавров заявил, что в ситуации с Украиной Европа «побежала» за США

, 12:30 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что в ситуации с Украиной Европа «побежала» за США
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг заявил, что Европа "побежала" за Соединенными Штатами Америки в их стремлении использовать ситуацию на Украине против РФ.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции 1 декабря отметил, что чем больше кризисов спровоцируют Штаты, тем больше их конкуренты будут ослаблять самих себя и друг друга.

Ранее сегодня Сергей Лавров подчеркнул, что восстановления прежних отношений Российской Федерации с западной стороной не будет. Дипломат добавил, что Запад "покалечил" Совет Европы, не оставив вышеуказанной организации каких-либо шансов на "выздоровление".

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