Зеленский заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие на Украине

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30 ноября 2022, 22:06 Источник: ПолитЭксперт

Владимир Зеленский / Ukrainian Presidential Press Off / https://globallookpress.com

Россия не станет применять свой ядерный арсенал на территории Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на мероприятии американской газеты The New York Times. Его слова приводит издание «ПолитЭксперт».

Как отмечается, украинский лидер исключил сценарий, при котором Российская Федерация станет использовать ядерное оружие для достижения своих целей в рамках специальной военной операции.

Зеленский также заверил, что российский президент Владимир Путин не станет применять оружие массового поражения.

«Я не думаю, что он применит ядерное оружие», - заключил он.