Лавров: Запад буквально толкает Киев к продолжению войны, которую сам же ведет против России

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30 ноября 2022, 19:05 Источник: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Страны Запада, вместо того чтобы следовать принципу избегания любого военного конфликта между ядерными державами, буквально подталкивают Украину к продолжению войны с Россией, которую сам же и ведет руками Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего».

По словам Лаврова, в начале 2022 года лидеры стран — постоянных членов Совбеза ООН по инициативе Москвы подтвердили тезис о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителей. Кроме того, Москва, по его утверждению, настаивает на том, что следует избегать любого столкновения между ядерными державами — даже с использованием конвенционного оружия.

«Именно по инициативе России президенты Владимир Путин и Джо Байден 16 июня 2021 года подтвердили формулу Горбачева-Рейгана: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - напомнил Лавров.

Министр выразил обеспокоенность тем, что Запад, развязавший, по его словам, войну против России в Украине, все дальше уходит от этих принципов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО не заинтересована в дипломатическом урегулировании украинского конфликта.