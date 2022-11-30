Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Песков назвал «сущей неправдой» слухи о том, что сотрудникам администрации президента РФ запретили выезжать за границу

, 18:03 Источник: РИА Новости

Песков назвал «сущей неправдой» слухи о том, что сотрудникам администрации президента РФ запретили выезжать за границу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил достоверность слухов о том, что работники администрации президента России получили распоряжение не выезжать за рубеж в командировки или отпуск.

Отвечая в среду на вопрос «РИА Новости» о том, насколько эта информация соответствует действительности, Песков ответил: «Это сущая неправда».

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял, что в министерстве ничего не известно об обсуждении возможных ограничений на выезд российских граждан за рубеж. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей