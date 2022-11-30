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30 ноября 2022, 17:00 Источник: РИА Новости

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской с призывом остановить ложные высказывания, образумиться и сказать правду.

Екатерина Лахова в своем обращении заявила, что Елена Зеленская позволила «недопустимые слова, а попросту говоря, грязную и низкую ложь», обвиняя женщин России в поощрении насилия.



Председатель Союза женщин России потребовала от Елены Зеленской решиться сказать правду, которая заключается в том, что именно российские женщины предоставляют «кров спасающимся от украинских снарядов беженцам», а приказы «топить детей, расстреливать и кастрировать военнопленных, сжигать заживо» отдает украинская сторона.



Екатерина Лахова заявила также, что история не простит такого «осознанного введения в заблуждение мирового сообщества» и призвала супругу президента Украины остановится и сделать все возможное, для восстановления мира и согласия.













