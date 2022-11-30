Основатель бригады «Восток» Ходаковский: «Ресурсы Украины иссякают»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 12:44 Антон Николаев,

Александр Ходаковский уверен, что несмотря на помощь ВСУ от Запада, у России есть шансы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Безусловно, какой-то процент от ВСУ составляют наемники, добровольцы, но этот процент не критический и существенно не влияющий на ход боевых действий. С другой стороны, цифры, которые озвучиваются, вполне реалистичны. Как раз они ложатся в основу наших выводов о том, что ресурс украинской стороны постепенно иссякает. Если мы говорим сейчас об оптимизации и рационализации использования нашего ресурса, то Украина сейчас работает на достаточно высоком уровне истерики, они выжимают из населения и экономики последние ресурсы, но перспективы делать это бесконечно у них нет. Украина находиться на остатках своего подъема, но кривая начинает клониться вниз. То, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения, когда под одним только Артемовском они по 150 человек в день выводят из строя, это как раз та картина, которая говорит, несмотря на то, что война будет затяжной, постепенно мы полностью перетянем на себя канат, и будем управлять ситуацией так, как нам нужно».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала военного конфликта погибли сто тысяч солдат и офицеров ВСУ.