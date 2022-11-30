Эксперт Танкаев: «Тройственный газовый союз нужен для стабилизации рынка в Азии»

Аргументы Недели → Политика 13+

30 ноября 2022, 11:36 Антон Николаев,

газовая конфорка, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТП РФ Рустам Танкаев считает, что есть большая необходимость создания газового союза, так как это позволит исключить конкуренцию стран за газ в Средней Азии. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«В Средней Азии большие запасы газа. Основная часть этих запасов сконцентрирована на востоке Туркменистана. С самого начала разработкой месторождений были заняты китайцы. Они дали беспроцентные кредиты правительству Туркменистана, причем они не акцентировали внимание на том, что кредиты даны именно правительству, так как в Туркменистане действует своеобразная структура - все деньги, которые положены за любые платежи, включая налоги, сначала приходят на счет главы государства и только после этого идут в госбюджет. Но так бывает не всегда. Европейцы из-за этого много ругались, обвиняли туркменского лидера в коррупции, пытались насадить свои правила, но так как всем управляет Китай, то никакого выхода на газовый рынок Туркменистана они не получили. Вышло так, что Туркменистан стал являться крупнейшим поставщиком газа в Китай. Был построен большой газопровод, который постоянно расширяется и самосовершенствуется. Он выходит в западную часть Китая, обеспечивая ее газом. Также этот газопровод проходит через территорию Казахстана и Узбекистана. Узбекистан самостоятельно поставляет газ по этому газопроводу, так как у него количество газа избыточно. Казахстан ничего не поставляет, в данном случае это транзитная страна, потому что стране не хватает своего газа».

«Есть три страны, которые находятся рядом с Китаем и они могли бы конкурировать между собой за поставки газа в Китай, сбивая цену. Китайцы пытались на этом играть, но ничего не получалось. Россия не пытается лезть во внутренние дела Туркменистана. Вначале правления Владимира Путина были допущены серьезные политические ошибки и отношения с Туркменистаном были категорически испорчены. Потом ситуация стабилизировалась в таком формате, который для России стал неудобным. Мы понимаем, что транзитные страны - это очень важная часть любой логистики. Таким образом, произошло формирование структуры, которая должна исключить конкуренцию стран - производителей газа в Средней Азии между собой на рынке Китая. Это очень важно, так как китайцы делают все, чтобы сбить цену».

Напомним, что президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.