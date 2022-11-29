Медведев: НАТО должна покаяться перед человечеством и после этого распущена как преступное образование

Североатлантический альянс — это организация, чуждая цивилизованному миру. Она должна быть распущена как преступное образование. Об этом в своем телеграм-канале написал во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По мнению бывшего президента РФ, альянс со дня своего образования действует исключительно в интересах «кучки англосаксонских стран». Он организовывает госперевороты в суверенных странах по всему миру, смещая законно избранных глав государств, поставляет оружие «всякому отребью». На его совести - «десятки тысяч убитых мирных граждан».
При этом, напомнил Медведев, в странах НАТО проживает не более 12% населения Земли.
«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», - резюмировал политик.