Руссо предложил Пригожину отправиться в Донбасс: «Ты, лысый, езжай туда сам»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 ноября 2022, 18:32 Антон Николаев,

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press; Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо выступил с грубыми оскорблениями в адрес продюсера Иосифа Пригожина, предложив ему отправиться в Донбасс. Об этом Руссо сказал изданию «МК», передает «Аргументы недели».

«Дай Бог ему здоровья, чтобы он мимо меня прошел и ушел дальше. Реально он заколебал уже, не успокаивается! Клянусь, я вам говорю правду! А я был на Донбассе, из-за чего находился в черном списке некоторых стран. Я был на Донбассе до этих событий: в 2015-м, в 2016-м году. Я был и в Южной Осетии в самый разгар конфликта – мне там вручали звание. Скажи ему: «Ты, лысый, езжай туда сам!»

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал певца Авраама Руссо «глупым вором и дураком»....