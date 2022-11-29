Путин заявил, что новые регионы России необходимо интегрировать в судебную систему страны в кратчайшие сроки

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29 ноября 2022, 16:21 Источник: Народные Новости

Владимир Путин / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Присоединенные территории к Российской Федерации необходимо в кратчайшие сроки интегрировать в судебную систему страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводят «Народные Новости».

Отмечается, что проблему включения новых территорий в судебную систему глава государства затронул в рамках своего выступления на Всероссийском съезде судей. Он заметил, что для достижения данной цели предстоит проделать огромную работу.

Также напоминаем, что речь идет о таких регионах, как Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области, на территории которых до вступления в состав РФ прошли референдумы, которые показали желание местных жителей войти в состав России.