Позывной «Полигон»: «С ВСУ в Марьинке скоро будет покончено»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 ноября 2022, 15:54 Антон Николаев,

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Командир штурмового отряда с позывным «Полигон» утверждает, что скоро Марьинка будет освобождена от украинских войск. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели»

«Все дни шли ожесточенные бои. Мы продолжаем планомерно наступать. Сейчас проводится зачистка центральной части населенного пункта Марьинка. Осталось взять один укрепрайон, и с Марьинкой будет покончено. Я пока не могу сказать, что из себя представляет укрепрайон, мы пока планомерно подходим к нему. На Угледарском направлении противник сделал попытки контратаковать наши войска, чтобы выбить нас из Павловки. Мы активно обороняемся и удерживаем наши позиции».

Накануне командир первой казачьей добровольческой бригады Барс-11 с позывным «Питон» рапортовал, что тяжелые бои на Марьинском направлении идут каждый день, но войска РФ продвигаются вперед.