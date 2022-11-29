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Аргументы Недели → Политика 13+

Эксперт Дандыкин: «Переговоры будут тогда, когда судьба киевского режима окажется на волоске»

, 15:23 ,

Эксперт Дандыкин: «Переговоры будут тогда, когда судьба киевского режима окажется на волоске»

Военный аналитик Василий Дандыкин считает, что сейчас никаких переговоров между Украиной и Россией не будет. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Позиция Зеленского и киевского режима известна. Позиция Запада в лице Борреля и Столтенберга тоже известна - продолжать боевые действия, чтобы привести Россию к поражению. У нас четыре новых региона в составе России, которые частично оккупированы, сложная ситуация наблюдается на границе с Белгородской областью. Я думаю, что на требования России коллективный Запад не пойдет. Мы уже видели переговоры в самом начале спецоперации, и что из этого вышло. На мой взгляд, переговоры могут случиться тогда, когда судьба киевского режима окажется на волоске. Другого выбора у них нет».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров Киев должен быть готов к обсуждению уже известных требований Москвы.

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