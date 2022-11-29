Hürriyet: для скорой встречи Эрдогана и Асада ведется «закулисная дипломатия»

Колумнист издания Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что встреча глав Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может скоро состояться, для ее организации ведется "закулисная дипломатия".
Абдулькадир Сельви, который близок к правительственным кругам, напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что он может встретиться с Башаром Асадом.
Колумнист утверждает, что в настоящий момент ведется "закулисная дипломатия", целью которой является сведение двух политиков вместе. Сотрудник издания предположил, что такая встреча произойдет в обозримом будущем.