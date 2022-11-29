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Аргументы Недели → Политика 13+

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 31 раз

, 10:06 Источник: Telegram

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 31 раз
вещи украинских военных, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

За минувшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно последней информации, украинские войска на донецком направлении использовали РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра.

На Амвросиевском направлении применялись РСЗО "Himars", на Ясиноватском – РСЗО "Ураган", "Град", а также артиллерия 152 миллиметра. Кроме того, на Горловском направлении противник использовал артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. В общей сложности выпущены были 147 единиц различных боеприпасов.

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