Сотрудники МЧС России продолжают проводить работы по разминированию в ДНР

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29 ноября 2022, 08:25 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Сотрудники МЧС России продолжают осуществлять разминирование на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 29 ноября, в пресс-службе ведомства.

Особое внимание сотрудники МЧС России уделяют объектам местной инфраструктуры, а также жилым домам.

Сейчас без газа, электричества и воды остаются жители ряда территорий ДНР. Саперы оперативно проводят обследование мест прокладки газопровода, чтобы специалисты ведомства смогли приступить к работам по разминированию.