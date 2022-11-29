Сотрудники МЧС России продолжают проводить работы по разминированию в ДНР

Сотрудники МЧС России продолжают осуществлять разминирование на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 29 ноября, в пресс-службе ведомства.
Особое внимание сотрудники МЧС России уделяют объектам местной инфраструктуры, а также жилым домам.
Сейчас без газа, электричества и воды остаются жители ряда территорий ДНР. Саперы оперативно проводят обследование мест прокладки газопровода, чтобы специалисты ведомства смогли приступить к работам по разминированию.