Источник сообщил, что в Италии готовится резолюция о продолжении поставок оружия Украине в следующем году

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29 ноября 2022, 07:51 Источник: РИА "Новости"

флаг Италии, https://unsplash.com/photos/o8h9eMRY4w0

Источники в итальянском парламенте сообщили, что представители партий правящего большинства "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине в 2023 году.

Согласно последней информации, представители партий в настоящий момент работают над проектом совместной парламентской резолюции, которая предусматривает продолжение оказания всеобъемлющей помощи Украине в следующем году, в частности, военной.

Документ должен быть представлен сегодня в Палате депутатов, где пройдет обсуждение вышеуказанного вопроса.