Политолог Соин: «Игорь Додон играет на газовой теме»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 20:04 Антон Николаев,

Фото: wikipedia.org

Дмитрий Соин считает, что бывший президент Молдавии Игорь Додон зарабатывает очки на газовой теме в республике, так как сейчас в стране идет политическая борьба. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Сейчас идет острая политическая борьба в Молдавии. Это подразумевает под собой политическую активность лидеров различных партий и направлений. Игорь Додон не является здесь исключением. Он хочет оседлать газовую тему, которая очень болезненно для страны. То, что он проявил такую инициативу, значит, что он заработал дополнительные политические очки. С другой стороны, он констатирует определенную вещь, которая является данностью, мол, да, «Газпром» не стал снижать поставки газа в Молдавию на фоне того, что произошла оплата аванса в размере 50% за ноябрь этого года. Здесь получается консенсус интересов: «Газпром» получил деньги, Молдавия получила газ, а Додон - высказался по этому поводу».

Ранее Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» полностью выплатила «Газпрому» 41,9 миллиона долларов аванса за поставки газа в ноябре.