Одна из первых в ЕС Рига срочно высылает Украине крупный груз с генераторами

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28 ноября 2022, 19:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рига станет одним из первых городов, который по предложению Евросоюза поставит в Киев электро- и теплогенераторы. Всего украинцы получат от рижан 184 таких устройства.

Председатель Европарламента Роберта Метсола при дистанционном участии Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Зеленского, в среду запустила акцию, в рамках которой 200 европейских городов призывают пожертвовать электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь украинцам преодолеть грядущую суровая зима. Они помогут поддерживать критически важную национальную инфраструктуру, такую как электроснабжение больниц, школ, объектов водоснабжения, центров помощи, приютов, вышек сотовой связи и других критически важных объектов.

Более 80 городов представят эту инициативу на ежегодной платформе сотрудничества «Eurocities» в Вене на следующей неделе. Рига отреагировала очень оперативно – сегодня было принято решение закупить 184 электро- и теплогенератора, первая партия будет доставлена на следующей неделе.

«Символический смысл - Россия пытается отобрать у украинцев Рождество, мы пытаемся его вернуть. Воскресенье – первый адвент, надеюсь, что эти генераторы позволят некоторым школам, детским садам отпраздновать рождественские мероприятия. Поэтому казалось, что решать нужно было незамедлительно, эти 200 тысяч евро пойдут непосредственно на закупку генераторов», - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Генераторы, закупленные Ригой, отправятся в Киев, где городские власти оперативно решат, кому передать эти крайне необходимые устройства, поясняет посол Украины в Латвии.