Депутат Госдумы Драпеко высказалась о звездах шоу-бизнеса, которые не поддержали СВО и покинули РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 16:59 Антон Николаев,

Фото: wikipedia.org

Елена Драпеко считает, что Иван Ургант, Алла Пугачева, Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова уже никогда не будут любимы россиянами. Такое мнение Драпеко высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», передает издание «Аргументы недели».

По мнению Елены Драпеко, телеведущий Иван Ургант больше никогда не будет иметь большую популярность, как это было до начала специальной военной операции на Украине:

«Ваня Ургант на этой волне пытался спасти свое финансовое благополучие и семью. Вывезти семью от горя, войны, проблем. Финансовые возможности у него есть, так как его вечер стоил безумных денег. Мы считаем, что он должен быть со всей страной, а он считает, что не должен. Народ этого не простит! Даже если он вернется, у него никогда не будет всенародной любви».

Елена Драпеко также уверена, что музыканты Алла Пугачева и Андрей Макаревич перестали быть кумирами для многих россиян после 24 февраля:

«То, что Макаревич и Пугачева уехали из России - это ужасная потеря для них! Они потеряли своего зрителя, всенародную любовь, они думали, что они - вершина. А если нет основания для народа, который их возносит, то никакой вершиной они не будут».

Депутат Госдумы также назвала актрису Лию Ахеджакову порождением либеральной модели:

«С Лией Ахеджаковой мы разошлись в 1993 году. Ахеджакова требовала расстрелять и осудить красно-коричневую гадину, которая защищала Белый дом. А я была одна из тех сумасшедших, которые требовали осудить Бориса Ельцина за то, что он расстрелял законно избранный парламент. Ахеджакова - порождение либеральной модели».

Елена Драпеко также добавила, что народ этих звезд сегодня не простит.