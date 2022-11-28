Политолог Носович: «Слухи об отравлении Макея адресованы для Лукашенко»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 15:59 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Александр Носович считает, что распространение слухов об отравлении главы МИД Белоруссии Владимира Макея выгодны Западу. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«Все разговоры про отравление Владимира Макея - сплетни, которые имеют цель для одного адресата - Лукашенко. На него пытаются так воздействовать. Те российские эксперты, которые говорят об отравлении, выполняют западные медийное задачи, так как Западу всегда было выгодно посеять недоверие между Лукашенко и Кремлем. Запад много лет через своих агентов влияния в Белоруссии очень активно этим занимался, продавливая тему, что Лукашенко отравят, убьют, подстроят авиакатастрофу. Небольшая движуха, по моей оценке, которая имела место в Telegram последние несколько дней по поводу смерти Макея, это дальний отголосок тех попыток».

Александр Носович также подчеркнул, что за последнее время влияние Макея на внешнюю и внутреннюю политику Белоруссии было сведено к минимуму:

«Разумеется, слухи и сплетни об отравлении - необоснованны. Влияние Макея на белорусскую внешнюю и внутреннюю политику в последние годы и месяцы с начала СВО становилось все меньше и меньше. На момент его смерти было близким к нулю. Все возможности и каналы, а также пространства для маневра, которые были у Лукашенко по возобновлению политики многовекторности и возрождению его отношений с Западом, сворачивались месяц за месяцем».

Ранее политолог Сергей Марков высказал предположение, согласно которому министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея могли отравить и за этим стоят польские спецслужбы.